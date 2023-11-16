16 ноября 2023

Дорожники ХМАО судятся с подрядчиком из-за проблемного моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Дыра в мосту. ДНР , мост, дыра
Управтодор ХМАО через суд требует, чтобы подрядчики восстановили опоры моста, покрасили пролеты и устранили просадку грунта Фото:

Управление автомобильных дорог ХМАО судится с компанией «Мостострой-11» из-за моста через реку Вах и Савкинскую речку. В документах на сайте суда указано, что заказчики требуют устранить на объекте дефекты.

«В арбитражный суд ХМАО поступило заявление КУ „Управление автомобильных дорог“ к АО „Мостострой-11“ об обязании АО „Мостострой-11“ устранить выявленные дефекты работ при строительстве мостового перехода через реку Вах на автодороге Нижневартовск — Стрежевой. Необходимо выполнить ремонт лакокрасочного антикоррозионного покрытия пролетов мостов через р. Вах и Савкинскую речку, устранить просадки переходных плит опор моста и земляного полотна на участке автомобильной дороги», — указано в документах суда.

«Мостострой -11» привлек к участию в судебном процессе компанию «Северавтодор», которая выступает генподрядчиком властей ХМАО по содержанию автодорог. Суд отложил рассмотрение заседание, которое должно было состояться в ноябре текущего года, предоставив сторонам время на мирное решение спора.

Агентство направило в Управление дорог Югры и в «Мостострой-11» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства.

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Управление автомобильных дорог ХМАО судится с компанией «Мостострой-11» из-за моста через реку Вах и Савкинскую речку. В документах на сайте суда указано, что заказчики требуют устранить на объекте дефекты. «В арбитражный суд ХМАО поступило заявление КУ „Управление автомобильных дорог“ к АО „Мостострой-11“ об обязании АО „Мостострой-11“ устранить выявленные дефекты работ при строительстве мостового перехода через реку Вах на автодороге Нижневартовск — Стрежевой. Необходимо выполнить ремонт лакокрасочного антикоррозионного покрытия пролетов мостов через р. Вах и Савкинскую речку, устранить просадки переходных плит опор моста и земляного полотна на участке автомобильной дороги», — указано в документах суда. «Мостострой -11» привлек к участию в судебном процессе компанию «Северавтодор», которая выступает генподрядчиком властей ХМАО по содержанию автодорог. Суд отложил рассмотрение заседание, которое должно было состояться в ноябре текущего года, предоставив сторонам время на мирное решение спора. Агентство направило в Управление дорог Югры и в «Мостострой-11» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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