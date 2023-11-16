Дорожники ХМАО судятся с подрядчиком из-за проблемного моста

17 ноября 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Управтодор ХМАО через суд требует, чтобы подрядчики восстановили опоры моста, покрасили пролеты и устранили просадку грунта Фото: Министерство транспорта Донецкой Народной Республики Управление автомобильных дорог ХМАО судится с компанией «Мостострой-11» из-за моста через реку Вах и Савкинскую речку. В документах на сайте суда указано, что заказчики требуют устранить на объекте дефекты. «В арбитражный суд ХМАО поступило заявление КУ „Управление автомобильных дорог“ к АО „Мостострой-11“ об обязании АО „Мостострой-11“ устранить выявленные дефекты работ при строительстве мостового перехода через реку Вах на автодороге Нижневартовск — Стрежевой. Необходимо выполнить ремонт лакокрасочного антикоррозионного покрытия пролетов мостов через р. Вах и Савкинскую речку, устранить просадки переходных плит опор моста и земляного полотна на участке автомобильной дороги», — указано в документах суда. «Мостострой -11» привлек к участию в судебном процессе компанию «Северавтодор», которая выступает генподрядчиком властей ХМАО по содержанию автодорог. Суд отложил рассмотрение заседание, которое должно было состояться в ноябре текущего года, предоставив сторонам время на мирное решение спора. Агентство направило в Управление дорог Югры и в «Мостострой-11» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление автомобильных дорог ХМАО судится с компанией «Мостострой-11» из-за моста через реку Вах и Савкинскую речку. В документах на сайте суда указано, что заказчики требуют устранить на объекте дефекты. «В арбитражный суд ХМАО поступило заявление КУ „Управление автомобильных дорог“ к АО „Мостострой-11“ об обязании АО „Мостострой-11“ устранить выявленные дефекты работ при строительстве мостового перехода через реку Вах на автодороге Нижневартовск — Стрежевой. Необходимо выполнить ремонт лакокрасочного антикоррозионного покрытия пролетов мостов через р. Вах и Савкинскую речку, устранить просадки переходных плит опор моста и земляного полотна на участке автомобильной дороги», — указано в документах суда. «Мостострой -11» привлек к участию в судебном процессе компанию «Северавтодор», которая выступает генподрядчиком властей ХМАО по содержанию автодорог. Суд отложил рассмотрение заседание, которое должно было состояться в ноябре текущего года, предоставив сторонам время на мирное решение спора. Агентство направило в Управление дорог Югры и в «Мостострой-11» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО природоохранная прокуратура проверила работу генерального подрядчика строительства второго моста через Обь — «Мостостроя -11» и обнаружила нарушения законодательства. Мэрии Сургута предписано принять меры по ликвидации захламления в месте строительства.