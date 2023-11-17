Самую большую квартиру на маткапитал в РФ можно купить в Челябинске

В Челябинске выплаты хватит на 6,3 «квадрата» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинск в ноябре 2023 года стал самым выгодным городом в РФ по покупке жилья на маткапитал. В городе выплаты хватит на 6,3 «квадрата», сообщили 17 ноября аналитики «РБК-Недвижимости» со ссылкой на «Циан».

«Число квадратных метров, доступных по маткапиталу в ноябре 2023 года в Челябинске, составило 6,3 „квадрата“, это на 18% меньше, чем в 2022 году. Это самый высокий показатель среди других городов РФ», — рассказали аналитики.

В исследовании эксперты «Циан Аналитики» подсчитали, как индексация маткапитала на 12% повлияла на доступность недвижимости для россиян. При этом учитывалась стоимость вторичного жилья. Оказалось, что больше всего квадратных метров на сертификат могут купить жители Челябинска — 6,3 «квадрата». При этом в 2022 году показатель был на уровне 7,7 квадратных метров, но из-за сильного роста цен, на 36,5%, он сократился. Почти столько же квадратных метров, а именно 6,2, позволит купить выплата в Воронеже.