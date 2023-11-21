Свердловский омбудсмен Мерзлякова: ВСУ применяют запрещенные виды оружия

21 ноября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Ранения свердловских бойцов становятся все сложнее Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 и проверила, в каких условиях находятся раненые бойцы и медицинский персонал. Омбудсмен отметила, что ранения становятся все более тяжелыми, так как противник использует запрещенное оружие. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте». «Ранения становятся все более сложными, [поскольку ВСУ] применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят. Так и хотелось сказать каждому раненому — потерпи. Держатся мальчики», — написала Мерзлякова. Она добавила, что в госпитале есть бойцы, которым требуется помощь аппарата уполномоченного. И ее предоставят. Также Мерзлякова поблагодарила врачей и начальника госпиталя. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава Ранения у бойцов становятся все сложнее Фото: Татьяна Мерзлякова, vk.com

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 и проверила, в каких условиях находятся раненые бойцы и медицинский персонал. Омбудсмен отметила, что ранения становятся все более тяжелыми, так как противник использует запрещенное оружие. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте». «Ранения становятся все более сложными, [поскольку ВСУ] применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят. Так и хотелось сказать каждому раненому — потерпи. Держатся мальчики», — написала Мерзлякова. Она добавила, что в госпитале есть бойцы, которым требуется помощь аппарата уполномоченного. И ее предоставят. Также Мерзлякова поблагодарила врачей и начальника госпиталя. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава