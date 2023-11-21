Свердловский омбудсмен Мерзлякова: ВСУ применяют запрещенные виды оружия

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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, последствия, ранение, операция, больница, пациент
Ранения свердловских бойцов становятся все сложнее Фото:
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 и проверила, в каких условиях находятся раненые бойцы и медицинский персонал. Омбудсмен отметила, что ранения становятся все более тяжелыми, так как противник использует запрещенное оружие. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте».

«Ранения становятся все более сложными, [поскольку ВСУ] применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят. Так и хотелось сказать каждому раненому — потерпи. Держатся мальчики», — написала Мерзлякова.

Она добавила, что в госпитале есть бойцы, которым требуется помощь аппарата уполномоченного. И ее предоставят. Также Мерзлякова поблагодарила врачей и начальника госпиталя.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава

Ранения у бойцов становятся все сложнее
Ранения у бойцов становятся все сложнее
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила военный госпиталь №354 и проверила, в каких условиях находятся раненые бойцы и медицинский персонал. Омбудсмен отметила, что ранения становятся все более тяжелыми, так как противник использует запрещенное оружие. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте». «Ранения становятся все более сложными, [поскольку ВСУ] применяются запрещенные международными документами виды оружия. Хирурги, нейрохирурги, травматологи делают все возможное, чтобы спасти ребят. Так и хотелось сказать каждому раненому — потерпи. Держатся мальчики», — написала Мерзлякова. Она добавила, что в госпитале есть бойцы, которым требуется помощь аппарата уполномоченного. И ее предоставят. Также Мерзлякова поблагодарила врачей и начальника госпиталя. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Мерзлякова помогла решить проблему мобилизованного земляка, которого заподозрили в дезертирстве. В результате в адрес должностных лиц войсковой части было вынесено представление в связи с нарушениями при учете личного состава
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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