Житель ХМАО заплатит штраф за незаконное изготовление оружия

Житель Лангепаса (ХМАО) был вынужден заплатить уголовный штраф размером в 50 000 рублей за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УФССП Югры.
«В г. Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры судебные приставы взыскали уголовный штраф с местного жителя за незаконное изготовление оружия. Данные противоправные действия гражданина суд квалифицировал по ч. 2. ст. 223 УК РФ. В качестве дополнительного наказания, мужчине назначили уголовный штраф в размере 50 000 рублей, оплачивать который он не собирался до вмешательства сотрудников службы [судебных приставов]», — сообщили в telegram-канале окружного УФССП.
Чтобы взыскать полную сумму штрафа, в размере 50 000 рублей, судебный пристав принял меры принудительного характера. В числе прочих, ограничение должника в праве выезда за пределы РФ и удержание денежных средств, находящиеся в банках. Сообщается, что действовал югорчанин не один, а совместно с группой лиц по предварительному сговору.
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