21 ноября 2023

Житель ХМАО заплатит штраф за незаконное изготовление оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, убийство, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, бойня
Житель Лангепаса незаконно изготавливал огнестрельное оружие Фото:

Житель Лангепаса (ХМАО) был вынужден заплатить уголовный штраф размером в 50 000 рублей за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УФССП Югры.

«В г. Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры судебные приставы взыскали уголовный штраф с местного жителя за незаконное изготовление оружия. Данные противоправные действия гражданина суд квалифицировал по ч. 2. ст. 223 УК РФ. В качестве дополнительного наказания, мужчине назначили уголовный штраф в размере 50 000 рублей, оплачивать который он не собирался до вмешательства сотрудников службы [судебных приставов]», — сообщили в telegram-канале окружного УФССП.

Чтобы взыскать полную сумму штрафа, в размере 50 000 рублей, судебный пристав принял меры принудительного характера. В числе прочих, ограничение должника в праве выезда за пределы РФ и удержание денежных средств, находящиеся в банках. Сообщается, что действовал югорчанин не один, а совместно с группой лиц по предварительному сговору.

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Житель Лангепаса (ХМАО) был вынужден заплатить уголовный штраф размером в 50 000 рублей за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале УФССП Югры. «В г. Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры судебные приставы взыскали уголовный штраф с местного жителя за незаконное изготовление оружия. Данные противоправные действия гражданина суд квалифицировал по ч. 2. ст. 223 УК РФ. В качестве дополнительного наказания, мужчине назначили уголовный штраф в размере 50 000 рублей, оплачивать который он не собирался до вмешательства сотрудников службы [судебных приставов]», — сообщили в telegram-канале окружного УФССП. Чтобы взыскать полную сумму штрафа, в размере 50 000 рублей, судебный пристав принял меры принудительного характера. В числе прочих, ограничение должника в праве выезда за пределы РФ и удержание денежных средств, находящиеся в банках. Сообщается, что действовал югорчанин не один, а совместно с группой лиц по предварительному сговору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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