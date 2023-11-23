23 ноября 2023

Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела о некачественной воде в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Жители Нефтеюганска не согласны с прекращением дела о некачественном водоснабжении Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК по ХМАО Михаила Мокшина доклад о результатах расследования дела о некачественной воде в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал информационного центра СК России сообщил, что жители города не согласны с результатами проведенных проверок.

«К председателю СК России поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств некачественного водоснабжения в городе Нефтеюганске. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — указано в публикации центра СК России.

Жители Нефтеюганска пожаловались, что ситуация до сих пор не разрешена. Дело закрыли, а виновных к ответственности не привлекли.

Ранее URA.RU писало, что СК ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с водой в Нефтеюганске. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СК по ХМАО Михаила Мокшина доклад о результатах расследования дела о некачественной воде в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал информационного центра СК России сообщил, что жители города не согласны с результатами проведенных проверок. «К председателю СК России поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств некачественного водоснабжения в городе Нефтеюганске. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — указано в публикации центра СК России. Жители Нефтеюганска пожаловались, что ситуация до сих пор не разрешена. Дело закрыли, а виновных к ответственности не привлекли. Ранее URA.RU писало, что СК ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с водой в Нефтеюганске. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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