СК ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с водой в Нефтеюганске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку в связи с обращением жительницы Нефтеюганска (ХМАО). Она сообщила, что в городе длительное время отсутствует качественное водоснабжение, рассказали в информационном центре СК России.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по факту некачественного водоснабжения и при наличии оснований возбудить уголовное дело. О результатах исполнения поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, доложить», — сообщается в официальном telegram-канале центра.
По словам жительницы Нефтеюганска, выделенные на строительство фильтровальной станции бюджетные деньги ушли не по назначению. «Женщина просит оказать содействие и наказать виновных лиц, восстановив права граждан на качественный жизненно важный питьевой ресурс», — добавили в ведомстве.
В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Жители города создавали петицию на сайте change.org, в которой обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной воды.
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