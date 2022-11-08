СК ХМАО по поручению Бастрыкина проверит ситуацию с водой в Нефтеюганске

09 ноября 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Жительница Нефтеюганска обратилась к Бастрыкину из-за грязной водопроводной воды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку в связи с обращением жительницы Нефтеюганска (ХМАО). Она сообщила, что в городе длительное время отсутствует качественное водоснабжение, рассказали в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по факту некачественного водоснабжения и при наличии оснований возбудить уголовное дело. О результатах исполнения поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, доложить», — сообщается в официальном telegram-канале центра. По словам жительницы Нефтеюганска, выделенные на строительство фильтровальной станции бюджетные деньги ушли не по назначению. «Женщина просит оказать содействие и наказать виновных лиц, восстановив права граждан на качественный жизненно важный питьевой ресурс», — добавили в ведомстве. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Жители города создавали петицию на сайте change.org, в которой обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной воды.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку в связи с обращением жительницы Нефтеюганска (ХМАО). Она сообщила, что в городе длительное время отсутствует качественное водоснабжение, рассказали в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по факту некачественного водоснабжения и при наличии оснований возбудить уголовное дело. О результатах исполнения поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, доложить», — сообщается в официальном telegram-канале центра. По словам жительницы Нефтеюганска, выделенные на строительство фильтровальной станции бюджетные деньги ушли не по назначению. «Женщина просит оказать содействие и наказать виновных лиц, восстановив права граждан на качественный жизненно важный питьевой ресурс», — добавили в ведомстве. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Жители города создавали петицию на сайте change.org, в которой обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной воды.