В России начнут выдавать больше льготных ипотек

27 ноября 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

Власти РФ готовят постановление об увеличении лимита выдачи льготных ипотек Фото: Илья Московец © URA.RU В России власти намерены увеличить лимиты выдач льготной ипотеки. По данным Минфина РФ, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и ростом спроса граждан на госпрограммы. «В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление», — передают заявление Минфина «Известия». В газете уточнили, что в стране сильно вырос спрос на льготную ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, уже в августе спрос россиян на госпрограммы достиг исторического максимума. Эксперт заявила, что лимиты банков уже на исходе. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно стало известно, что в Минстрое рассматривают возможность сохранить льготную ипотеку в «определенном виде». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, окончательного решения пока нет, но до июля работа по этому вопросу будет продолжаться.

В России власти намерены увеличить лимиты выдач льготной ипотеки. По данным Минфина РФ, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и ростом спроса граждан на госпрограммы. «В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление», — передают заявление Минфина «Известия». В газете уточнили, что в стране сильно вырос спрос на льготную ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, уже в августе спрос россиян на госпрограммы достиг исторического максимума. Эксперт заявила, что лимиты банков уже на исходе. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно стало известно, что в Минстрое рассматривают возможность сохранить льготную ипотеку в «определенном виде». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, окончательного решения пока нет, но до июля работа по этому вопросу будет продолжаться.