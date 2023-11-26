26 ноября 2023

В России начнут выдавать больше льготных ипотек

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти РФ готовят постановление об увеличении лимита выдачи льготных ипотек Фото:

В России власти намерены увеличить лимиты выдач льготной ипотеки. По данным Минфина РФ, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и ростом спроса граждан на госпрограммы.

«В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление», — передают заявление Минфина «Известия».

В газете уточнили, что в стране сильно вырос спрос на льготную ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, уже в августе спрос россиян на госпрограммы достиг исторического максимума. Эксперт заявила, что лимиты банков уже на исходе.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно стало известно, что в Минстрое рассматривают возможность сохранить льготную ипотеку в «определенном виде». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, окончательного решения пока нет, но до июля работа по этому вопросу будет продолжаться.

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В России власти намерены увеличить лимиты выдач льготной ипотеки. По данным Минфина РФ, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки и ростом спроса граждан на госпрограммы. «В России собираются увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление», — передают заявление Минфина «Известия». В газете уточнили, что в стране сильно вырос спрос на льготную ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, уже в августе спрос россиян на госпрограммы достиг исторического максимума. Эксперт заявила, что лимиты банков уже на исходе. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно стало известно, что в Минстрое рассматривают возможность сохранить льготную ипотеку в «определенном виде». По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, окончательного решения пока нет, но до июля работа по этому вопросу будет продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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