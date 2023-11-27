Прокуратура требует найти новое место жительства медведю из ХМАО

28 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Медведя 10 лет содержали в клетке на территории предприятия в Нижневартовске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природоохранная прокуратура потребовала найти новое место жительства медведю, которого незаконно содержали на одном из предприятий Нижневартовска. В прокуратуре округа агентству рассказали, что медведь жил в клетке порядка 10 лет. «Природоохранная прокуратура потребовала от природнадзора Югры определить содержание медведя. Бурый медведь живет в клетке на одном из предприятий Нижневартовска порядка 10 лет, при этом никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил», — сообщили в ведомстве. Природнадзор ХМАО давно должен был найти место, где животное могло жить в приемлемых условиях, но медведя вновь передали бывшему владельцу на временное содержание. Природоохранная прокуратура ХМАО вынесла природнадзору представление с требованием найти мишке постоянный дом. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы. Сбежав из вольера, животные напали на местного жителя. Медведь 10 лет жил на территории предприятия в Нижневартовске Фото: официальный telegram-канал Прокуратуры ХМАО

Природоохранная прокуратура потребовала найти новое место жительства медведю, которого незаконно содержали на одном из предприятий Нижневартовска. В прокуратуре округа агентству рассказали, что медведь жил в клетке порядка 10 лет. «Природоохранная прокуратура потребовала от природнадзора Югры определить содержание медведя. Бурый медведь живет в клетке на одном из предприятий Нижневартовска порядка 10 лет, при этом никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил», — сообщили в ведомстве. Природнадзор ХМАО давно должен был найти место, где животное могло жить в приемлемых условиях, но медведя вновь передали бывшему владельцу на временное содержание. Природоохранная прокуратура ХМАО вынесла природнадзору представление с требованием найти мишке постоянный дом. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы. Сбежав из вольера, животные напали на местного жителя.