27 ноября 2023

Прокуратура требует найти новое место жительства медведю из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, зоопарк, клетка, медведь
Медведя 10 лет содержали в клетке на территории предприятия в Нижневартовске Фото:

Природоохранная прокуратура потребовала найти новое место жительства медведю, которого незаконно содержали на одном из предприятий Нижневартовска. В прокуратуре округа агентству рассказали, что медведь жил в клетке порядка 10 лет.

«Природоохранная прокуратура потребовала от природнадзора Югры определить содержание медведя. Бурый медведь живет в клетке на одном из предприятий Нижневартовска порядка 10 лет, при этом никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил», — сообщили в ведомстве.

Природнадзор ХМАО давно должен был найти место, где животное могло жить в приемлемых условиях, но медведя вновь передали бывшему владельцу на временное содержание. Природоохранная прокуратура ХМАО вынесла природнадзору представление с требованием найти мишке постоянный дом.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы. Сбежав из вольера, животные напали на местного жителя.

Медведь 10 лет жил на территории предприятия в Нижневартовске
Медведь 10 лет жил на территории предприятия в Нижневартовске
Фото:

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Природоохранная прокуратура потребовала найти новое место жительства медведю, которого незаконно содержали на одном из предприятий Нижневартовска. В прокуратуре округа агентству рассказали, что медведь жил в клетке порядка 10 лет. «Природоохранная прокуратура потребовала от природнадзора Югры определить содержание медведя. Бурый медведь живет в клетке на одном из предприятий Нижневартовска порядка 10 лет, при этом никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил», — сообщили в ведомстве. Природнадзор ХМАО давно должен был найти место, где животное могло жить в приемлемых условиях, но медведя вновь передали бывшему владельцу на временное содержание. Природоохранная прокуратура ХМАО вынесла природнадзору представление с требованием найти мишке постоянный дом. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы. Сбежав из вольера, животные напали на местного жителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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