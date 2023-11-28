28 ноября 2023

Лариса Долина научит тюменцев петь

В Тюмени пройдут музыкальные интенсивы от Ларисы Долиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
В Тюмени пройдут музыкальные интенсивы Ларисы Долиной Фото:

Российская певица Лариса Долина и департамент культуры Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь музыкальная академия певицы будет проводить образовательные программы в Тюмени на постоянной основе. Об этом URA.RU рассказала сама певица.

«В Тюмени уже прошли и еще будут проходить мастер-класс от наставников академии для местных педагогов. Они будут проводить встречи, беседы, распевки — все, что входит в обучение. Это все мой личный опыт, который я стремлюсь передать», — рассказала URA.RU Лариса Долина.

После подписания соглашения в ДК «Нефтяник» прошел концерт певицы с участием ее воспитанников из Тюменской области. Певица отметила, что вокальные данные ребят на высоком уровне и ей было легко и приятно с ними работать. Также она отметила, что у нее на курсе в московском институте культуры учится студент из Тюмени Георгий Дробышев. Как педагог она возлагает на него большие надежды. Лариса Долина с восторгом отозвалась о концертном зале ДК «Нефтяник». По словам артистки, нигде в России она не выступала в таких хороших условиях.

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Российская певица Лариса Долина и департамент культуры Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь музыкальная академия певицы будет проводить образовательные программы в Тюмени на постоянной основе. Об этом URA.RU рассказала сама певица. «В Тюмени уже прошли и еще будут проходить мастер-класс от наставников академии для местных педагогов. Они будут проводить встречи, беседы, распевки — все, что входит в обучение. Это все мой личный опыт, который я стремлюсь передать», — рассказала URA.RU Лариса Долина. После подписания соглашения в ДК «Нефтяник» прошел концерт певицы с участием ее воспитанников из Тюменской области. Певица отметила, что вокальные данные ребят на высоком уровне и ей было легко и приятно с ними работать. Также она отметила, что у нее на курсе в московском институте культуры учится студент из Тюмени Георгий Дробышев. Как педагог она возлагает на него большие надежды. Лариса Долина с восторгом отозвалась о концертном зале ДК «Нефтяник». По словам артистки, нигде в России она не выступала в таких хороших условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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