Лариса Долина научит тюменцев петь

В Тюмени пройдут музыкальные интенсивы от Ларисы Долиной

29 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени пройдут музыкальные интенсивы Ларисы Долиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица Лариса Долина и департамент культуры Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь музыкальная академия певицы будет проводить образовательные программы в Тюмени на постоянной основе. Об этом URA.RU рассказала сама певица. «В Тюмени уже прошли и еще будут проходить мастер-класс от наставников академии для местных педагогов. Они будут проводить встречи, беседы, распевки — все, что входит в обучение. Это все мой личный опыт, который я стремлюсь передать», — рассказала URA.RU Лариса Долина. После подписания соглашения в ДК «Нефтяник» прошел концерт певицы с участием ее воспитанников из Тюменской области. Певица отметила, что вокальные данные ребят на высоком уровне и ей было легко и приятно с ними работать. Также она отметила, что у нее на курсе в московском институте культуры учится студент из Тюмени Георгий Дробышев. Как педагог она возлагает на него большие надежды. Лариса Долина с восторгом отозвалась о концертном зале ДК «Нефтяник». По словам артистки, нигде в России она не выступала в таких хороших условиях.

Российская певица Лариса Долина и департамент культуры Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь музыкальная академия певицы будет проводить образовательные программы в Тюмени на постоянной основе. Об этом URA.RU рассказала сама певица. «В Тюмени уже прошли и еще будут проходить мастер-класс от наставников академии для местных педагогов. Они будут проводить встречи, беседы, распевки — все, что входит в обучение. Это все мой личный опыт, который я стремлюсь передать», — рассказала URA.RU Лариса Долина. После подписания соглашения в ДК «Нефтяник» прошел концерт певицы с участием ее воспитанников из Тюменской области. Певица отметила, что вокальные данные ребят на высоком уровне и ей было легко и приятно с ними работать. Также она отметила, что у нее на курсе в московском институте культуры учится студент из Тюмени Георгий Дробышев. Как педагог она возлагает на него большие надежды. Лариса Долина с восторгом отозвалась о концертном зале ДК «Нефтяник». По словам артистки, нигде в России она не выступала в таких хороших условиях.