Госдума запретила увольнять с работы одиноких родителей

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который касается одиноких родителей. В нем говорится о запрете на увольнение одинокого родителя, ребенок которого не достиг 16 лет, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет», — передает сайт
По его словам, избиратели много раз обращались к депутатам для внесения изменений в данный законопроект. Володин добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и увольнение одинокого родителя с работы может лишить семью денежных средств.
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