Госдума запретила увольнять с работы одиноких родителей

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
По словам Володина, дети до 16 лет еще нуждаются в помощи родителей Фото:

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который касается одиноких родителей. В нем говорится о запрете на увольнение одинокого родителя, ребенок которого не достиг 16 лет, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет», — передает сайт Госдумы слова Володина.

По его словам, избиратели много раз обращались к депутатам для внесения изменений в данный законопроект. Володин добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и увольнение одинокого родителя с работы может лишить семью денежных средств.

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В первом чтении Госдума приняла законопроект, который касается одиноких родителей. В нем говорится о запрете на увольнение одинокого родителя, ребенок которого не достиг 16 лет, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет», — передает сайт Госдумы слова Володина. По его словам, избиратели много раз обращались к депутатам для внесения изменений в данный законопроект. Володин добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и увольнение одинокого родителя с работы может лишить семью денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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