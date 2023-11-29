Госдума запретила увольнять с работы одиноких родителей

29 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

По словам Володина, дети до 16 лет еще нуждаются в помощи родителей Фото: Илья Московец © URA.RU В первом чтении Госдума приняла законопроект, который касается одиноких родителей. В нем говорится о запрете на увольнение одинокого родителя, ребенок которого не достиг 16 лет, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет», — передает сайт Госдумы слова Володина. По его словам, избиратели много раз обращались к депутатам для внесения изменений в данный законопроект. Володин добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и увольнение одинокого родителя с работы может лишить семью денежных средств.

В первом чтении Госдума приняла законопроект, который касается одиноких родителей. В нем говорится о запрете на увольнение одинокого родителя, ребенок которого не достиг 16 лет, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Принятие закона запретит работодателям увольнять одиноких мам и отцов, которые воспитывают детей до 16 лет. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет», — передает сайт Госдумы слова Володина. По его словам, избиратели много раз обращались к депутатам для внесения изменений в данный законопроект. Володин добавил, что дети до 16 лет еще нуждаются в родительской помощи и увольнение одинокого родителя с работы может лишить семью денежных средств.