В России предложили новую льготу для одиноких родителей

В Государственной думе РФ предложили вне очереди предоставлять места в детских садах детям из неполных семей. С такой инициативой выступили депутаты партии «Новые люди».
«Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях», — говорится в законопроекте. Его подписала глава фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонтьев.
В законопроекте указано, что если одинокий родитель не выходит из декретного отпуска, то он теряет рабочее место. И, если он не может устроить ребенка в детский сад, то должен оставаться дома и искать средства к существованию. Авторы законопроекта подчеркивают, что хотели бы облегчить жизнь этой категории граждан, чтобы они не тратились на частные детские сады.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с очередями в детские сады, пишет RT. Глава государства потребовал решить эту проблему во всех регионах России к 2023 году.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
В Государственной думе РФ предложили вне очереди предоставлять места в детских садах детям из неполных семей. С такой инициативой выступили депутаты партии «Новые люди». «Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях», — говорится в законопроекте. Его подписала глава фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонтьев.
В законопроекте указано, что если одинокий родитель не выходит из декретного отпуска, то он теряет рабочее место. И, если он не может устроить ребенка в детский сад, то должен оставаться дома и искать средства к существованию. Авторы законопроекта подчеркивают, что хотели бы облегчить жизнь этой категории граждан, чтобы они не тратились на частные детские сады.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с очередями в детские сады, пишет RT. Глава государства потребовал решить эту проблему во всех регионах России к 2023 году.