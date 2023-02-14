В России предложили новую льготу для одиноких родителей

«Новые люди» предложили давать детям одиноких родителей места в садах без очереди

14 февраля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Дети из неполных семей должны получать места вне очереди, считают «Новые люди» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Государственной думе РФ предложили вне очереди предоставлять места в детских садах детям из неполных семей. С такой инициативой выступили депутаты партии «Новые люди». «Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях», — говорится в законопроекте. Его подписала глава фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонтьев.



В законопроекте указано, что если одинокий родитель не выходит из декретного отпуска, то он теряет рабочее место. И, если он не может устроить ребенка в детский сад, то должен оставаться дома и искать средства к существованию. Авторы законопроекта подчеркивают, что хотели бы облегчить жизнь этой категории граждан, чтобы они не тратились на частные детские сады.



Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с очередями в детские сады, пишет RT. Глава государства потребовал решить эту проблему во всех регионах России к 2023 году.

В Государственной думе РФ предложили вне очереди предоставлять места в детских садах детям из неполных семей. С такой инициативой выступили депутаты партии «Новые люди». «Предлагается законодательно закрепить гарантию для матерей и отцов, воспитывающих детей до 6 лет без супруга или супруги, на внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях», — говорится в законопроекте. Его подписала глава фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева и депутат Олег Леонтьев. В законопроекте указано, что если одинокий родитель не выходит из декретного отпуска, то он теряет рабочее место. И, если он не может устроить ребенка в детский сад, то должен оставаться дома и искать средства к существованию. Авторы законопроекта подчеркивают, что хотели бы облегчить жизнь этой категории граждан, чтобы они не тратились на частные детские сады. Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с очередями в детские сады, пишет RT. Глава государства потребовал решить эту проблему во всех регионах России к 2023 году.