В Перми на «Почте России» установили ящик для писем Деду Морозу

В Перми в отделении «Почты России» на ул. Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Письма волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря.
«В отделении „Почты России“ на ул. Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание попало к главному новогоднему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, „Дом Деда Мороза“», — рассказали в пресс-службе компании.
Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и национальным коллегам Деда Мороза. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно оформить письмо, чтобы оно точно попало в руки Деда Мороза.
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