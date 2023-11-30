30 ноября 2023

В Перми на «Почте России» установили ящик для писем Деду Морозу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск готовится к встрече Нового года. Челябинск, письмо деду морозу
Прием писем начался 1 декабря Фото:

В Перми в отделении «Почты России» на ул. Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Письма волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря.

«В отделении „Почты России“ на ул. Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание попало к главному новогоднему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, „Дом Деда Мороза“», — рассказали в пресс-службе компании.

Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и национальным коллегам Деда Мороза. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно оформить письмо, чтобы оно точно попало в руки Деда Мороза.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в отделении «Почты России» на ул. Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Письма волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря. «В отделении „Почты России“ на ул. Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание попало к главному новогоднему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, „Дом Деда Мороза“», — рассказали в пресс-службе компании. Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и национальным коллегам Деда Мороза. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно оформить письмо, чтобы оно точно попало в руки Деда Мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...