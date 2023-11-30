Бизнес-омбудсмен Титов назвал контакты Челябинска с КНР умеренно продуктивными

01 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Отношения региона с Китаем эксперты возглавляемого Борисом Титовым комитета назвали умеренно продуктивными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экономические контакты Челябинской области с Китаем аналитики Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, возглавляемого бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, назвали умеренно продуктивными. Как следует из подготовленного при составлении рейтинга отчета, акцент регион сделал на взаимодействии с провинцией Шаньдун и Синьцзян-Уйгурским автономным округом. «В число регионов с умеренной продуктивностью отношений вошла Челябинская область. Акцент делается на взаимодействии с провинцией Шаньдун и Синьцзян-Уйгурским автономным округом», — сказано в отчете комитета. Исследование проводилось совместно с сотрудниками фонда «Петербургская политика». В документе эксперты отметили визит челябинского губернатора Алексея Текслера в Шаньдун, состоявшийся в апреле 2023 года. Исследователи обратили внимание на инициативу областных властей установить взаимодействие в сфере машиностроения, экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, задействовании транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». В поле зрения аналитиков вошло предложение о создании совместного предприятия, которое бы занялось переработкой низкосортной древесины. В ходе исследования регионы разделили на категории с высокой и умеренной продуктивностью. В первую вошли 19 регионов, среди которых Москва, Калужская, Тюменская, Амурская области, Татарстан, ЯНАО и другие. Ко второй группе, кроме Челябинской, отнесли Камчатский край, Свердловскую, Кемеровскую, Ленинградскую области, ХМАО, Ненецкий АО и других: всего 39 субъектов Федерации. Титов сообщил, что рейтинг сделают ежегодным. Бизнес-омбудсмен обсудит с китайскими партнерами перспективы создании аналогичного рейтинга китайских провинций, взаимодействующих с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономические контакты Челябинской области с Китаем аналитики Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, возглавляемого бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым, назвали умеренно продуктивными. Как следует из подготовленного при составлении рейтинга отчета, акцент регион сделал на взаимодействии с провинцией Шаньдун и Синьцзян-Уйгурским автономным округом. «В число регионов с умеренной продуктивностью отношений вошла Челябинская область. Акцент делается на взаимодействии с провинцией Шаньдун и Синьцзян-Уйгурским автономным округом», — сказано в отчете комитета. Исследование проводилось совместно с сотрудниками фонда «Петербургская политика». В документе эксперты отметили визит челябинского губернатора Алексея Текслера в Шаньдун, состоявшийся в апреле 2023 года. Исследователи обратили внимание на инициативу областных властей установить взаимодействие в сфере машиностроения, экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, задействовании транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». В поле зрения аналитиков вошло предложение о создании совместного предприятия, которое бы занялось переработкой низкосортной древесины. В ходе исследования регионы разделили на категории с высокой и умеренной продуктивностью. В первую вошли 19 регионов, среди которых Москва, Калужская, Тюменская, Амурская области, Татарстан, ЯНАО и другие. Ко второй группе, кроме Челябинской, отнесли Камчатский край, Свердловскую, Кемеровскую, Ленинградскую области, ХМАО, Ненецкий АО и других: всего 39 субъектов Федерации. Титов сообщил, что рейтинг сделают ежегодным. Бизнес-омбудсмен обсудит с китайскими партнерами перспективы создании аналогичного рейтинга китайских провинций, взаимодействующих с Россией.