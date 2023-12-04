04 декабря 2023

В нескольких городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, ученики, рюкзаки, дети, школьники, мальчики
В некоторых городах температура опустилась ниже 35 градусов Фото:

В нескольких городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура -28.9°. Ветер до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.

Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе. В городах Белоярский, Когалым и Покачи занятия второй смены отменены для учеников с 1 по 8 классы. В Радужном с 1 по 11 классы.

Не отменили занятия для школьников Лянтора, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Советского, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска. Там температура в пределах нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников. В ряде городов занятия отменили для всех классов.

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В нескольких городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура -28.9°. Ветер до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе. В городах Белоярский, Когалым и Покачи занятия второй смены отменены для учеников с 1 по 8 классы. В Радужном с 1 по 11 классы. Не отменили занятия для школьников Лянтора, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Советского, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска. Там температура в пределах нормы. Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников. В ряде городов занятия отменили для всех классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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