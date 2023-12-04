В нескольких городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для второй смены

В нескольких городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены из-за морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура -28.9°. Ветер до четырех метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.
Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе. В городах Белоярский, Когалым и Покачи занятия второй смены отменены для учеников с 1 по 8 классы. В Радужном с 1 по 11 классы.
Не отменили занятия для школьников Лянтора, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Советского, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска. Там температура в пределах нормы.
Ранее URA.RU сообщало, что 5 декабря в ХМАО объявили актировку для школьников. В ряде городов занятия отменили для всех классов.
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