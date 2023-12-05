05 декабря 2023

В Тюмени начали готовиться к строительству нового корпуса ОКБ №2

© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
На подготовку проектной документации нового корпуса ОКБ №2 Тюмени потратят более 100 млн рублей Фото:

На разработку проектной документации нового корпуса Областной клинической больницы № 2 (ОКБ №2) Тюмени будет потрачено более 100 млн рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО ‚ОКБ № 2‘ по адресу, г. Тюмень, ул. Мельникайте,75“. Начальная цена лота 101 млн рублей», — указано в тендере, размещенном управлением государственных закупок Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что власти Тюменской области подали в Минздрав РФ заявку на софинансирование строительства нового приемно-диагностического комплекса ОКБ №2. Общая стоимость проекта составляет около 8,5 млрд рублей. Регион готов взять 70% расходов на себя. Оставшиеся 30% затрат область планирует закрыть за счет средств из федерального бюджета.

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На разработку проектной документации нового корпуса Областной клинической больницы № 2 (ОКБ №2) Тюмени будет потрачено более 100 млн рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок. «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО ‚ОКБ № 2‘ по адресу, г. Тюмень, ул. Мельникайте,75“. Начальная цена лота 101 млн рублей», — указано в тендере, размещенном управлением государственных закупок Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что власти Тюменской области подали в Минздрав РФ заявку на софинансирование строительства нового приемно-диагностического комплекса ОКБ №2. Общая стоимость проекта составляет около 8,5 млрд рублей. Регион готов взять 70% расходов на себя. Оставшиеся 30% затрат область планирует закрыть за счет средств из федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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