В Тюмени начали готовиться к строительству нового корпуса ОКБ №2

На разработку проектной документации нового корпуса Областной клинической больницы № 2 (ОКБ №2) Тюмени будет потрачено более 100 млн рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок.
«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО ‚ОКБ № 2‘ по адресу, г. Тюмень, ул. Мельникайте,75“. Начальная цена лота 101 млн рублей», — указано в тендере, размещенном управлением государственных закупок Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что власти Тюменской области подали в Минздрав РФ заявку на софинансирование строительства нового приемно-диагностического комплекса ОКБ №2. Общая стоимость проекта составляет около 8,5 млрд рублей. Регион готов взять 70% расходов на себя. Оставшиеся 30% затрат область планирует закрыть за счет средств из федерального бюджета.
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