05 декабря 2023

В каких городах ЯНАО повысятся цены на общественный транспорт

В Новом Уренгое стоимость проезда в городских автобусах подорожает на три рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, терминал, кондуктор, общественный транспорт, трамвай, проезд в транспорте, терминал B, оплата за проезд
Проезд подорожает на три рубля Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с нового года повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«С 1 января 2024 года на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки по городу будет 33 рубля при безналичном расчете, 35 рублей — при оплате наличными, а до отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха можно будет доехать за 113 рублей при безналичном расчете, 115 рублей — при наличном расчете», — говорится в сообщении.

В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что повышение тарифов на проезд в городском транспорте не планируется. Сейчас проезд в общественных автобусах стоит 23 рубля по карте и 25 рублей при оплате наличными.

Представители администрации Ноябрьска рассказали корреспонденту агентства, что на данный момент проезд в общественном транспорте города стоит 30 рублей при безналичном расчете и 35 рублей — наличными. Повышения стоимости проезда в 2024 году не будет.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с нового года повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «С 1 января 2024 года на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки по городу будет 33 рубля при безналичном расчете, 35 рублей — при оплате наличными, а до отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха можно будет доехать за 113 рублей при безналичном расчете, 115 рублей — при наличном расчете», — говорится в сообщении. В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что повышение тарифов на проезд в городском транспорте не планируется. Сейчас проезд в общественных автобусах стоит 23 рубля по карте и 25 рублей при оплате наличными. Представители администрации Ноябрьска рассказали корреспонденту агентства, что на данный момент проезд в общественном транспорте города стоит 30 рублей при безналичном расчете и 35 рублей — наличными. Повышения стоимости проезда в 2024 году не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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