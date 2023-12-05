В каких городах ЯНАО повысятся цены на общественный транспорт

В Новом Уренгое стоимость проезда в городских автобусах подорожает на три рубля

06 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Проезд подорожает на три рубля Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) с нового года повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «С 1 января 2024 года на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки по городу будет 33 рубля при безналичном расчете, 35 рублей — при оплате наличными, а до отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха можно будет доехать за 113 рублей при безналичном расчете, 115 рублей — при наличном расчете», — говорится в сообщении. В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что повышение тарифов на проезд в городском транспорте не планируется. Сейчас проезд в общественных автобусах стоит 23 рубля по карте и 25 рублей при оплате наличными. Представители администрации Ноябрьска рассказали корреспонденту агентства, что на данный момент проезд в общественном транспорте города стоит 30 рублей при безналичном расчете и 35 рублей — наличными. Повышения стоимости проезда в 2024 году не будет.

В Новом Уренгое (ЯНАО) с нового года повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «С 1 января 2024 года на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки по городу будет 33 рубля при безналичном расчете, 35 рублей — при оплате наличными, а до отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха можно будет доехать за 113 рублей при безналичном расчете, 115 рублей — при наличном расчете», — говорится в сообщении. В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что повышение тарифов на проезд в городском транспорте не планируется. Сейчас проезд в общественных автобусах стоит 23 рубля по карте и 25 рублей при оплате наличными. Представители администрации Ноябрьска рассказали корреспонденту агентства, что на данный момент проезд в общественном транспорте города стоит 30 рублей при безналичном расчете и 35 рублей — наличными. Повышения стоимости проезда в 2024 году не будет.