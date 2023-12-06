В магазинах ХМАО обвалились цены на красную рыбу

В ХМАО красная рыба подешевела на 30%

07 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В югорских супермаркетах снизили цены на красную рыбу Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на красную рыбу. По словам покупателей, стоимость продукции в магазинах снизилась более чем на 30%. О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты супермаркетов. «Запакованную форель слабосоленую продают примерно за 400 рублей. В основном это где-то 200 граммов. Недели полторы-две назад таких цен не было в магазинах. Последний раз смотрел — больше 600 рублей такие упаковочки стоили. А семгу можно найти даже дешевле — почти за 300 рублей», — рассказывает один из покупателей в Нижневартовске. По словам клиентов, стоимость замороженной рыбы тоже снизилась, но не так сильно. «Форель и кету мороженную сегодня видела около 600 рублей за килограмм. А вот свежий лосось дорогой — по полторы тысячи. Судя по всему, скинули рублей 200 от цены», — добавляет другая вартовчанка. Согласно информации в приложениях сетевых магазинов и агрегаторах доставки, стоимость красной рыбы в магазинах действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и сорта продукции, скидки начинаются примерно с 10%. А самые высокие доходят более чем до 30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на красную рыбу. По словам покупателей, стоимость продукции в магазинах снизилась более чем на 30%. О ситуации URA.RU рассказали сами клиенты супермаркетов. «Запакованную форель слабосоленую продают примерно за 400 рублей. В основном это где-то 200 граммов. Недели полторы-две назад таких цен не было в магазинах. Последний раз смотрел — больше 600 рублей такие упаковочки стоили. А семгу можно найти даже дешевле — почти за 300 рублей», — рассказывает один из покупателей в Нижневартовске. По словам клиентов, стоимость замороженной рыбы тоже снизилась, но не так сильно. «Форель и кету мороженную сегодня видела около 600 рублей за килограмм. А вот свежий лосось дорогой — по полторы тысячи. Судя по всему, скинули рублей 200 от цены», — добавляет другая вартовчанка. Согласно информации в приложениях сетевых магазинов и агрегаторах доставки, стоимость красной рыбы в магазинах действительно снизилась. В зависимости от торговой сети и сорта продукции, скидки начинаются примерно с 10%. А самые высокие доходят более чем до 30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.