Shot: десятки школьников отравились в Москве после использования антисептика

В Москве пострадали из-за антисептика 20 школьников
В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция.
«Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы.
По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ.
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