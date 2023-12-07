Shot: десятки школьников отравились в Москве после использования антисептика

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В Москве пострадали из-за антисептика 20 школьников Фото:

В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция.

«Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы.

По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ.

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В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция. «Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы. По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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