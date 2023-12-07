Происшествия Shot: десятки школьников отравились в Москве после использования антисептика 07 декабря 2023 в 14:22 Размер текста - 17 + В Москве пострадали из-за антисептика 20 школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция. «Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы. По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ. В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция. «Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы. По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям