07 декабря 2023

Пермякам рассказали, как завести машину в мороз

Руководители автосервисов в Перми: в морозы автомобиль не заводится из-за АКБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину рекомендуют отогреть в теплом боксе или гараже Фото:

Если в морозы автомобиль не заводится, автоэксперты рекомендуют подзарядить аккумулятор от другой машины. Зачастую проблема кроется именно в батарее. После того, как аккумулятор «прикурили», нужно несколько раз покрутить стартером, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин.

«Чем холоднее была ночь, тем вероятнее причина именно в разрядившемся АКБ. Поэтому реанимацию автомобиля начинаем с попытки подзарядить вашу батарею от другого автомобиля. Важно проводить эту процедуру правильно и последовательно, но эти правила большинство автовладельцев все-таки знают. После того как вы „прикурили“ автомобиль, включаем зажигание и пробуем пару раз покрутить стартером. Но самый правильный, на мой взгляд, вариант — отогреть машину естественным способом в теплом боксе или обратиться к профессионалам по „реанимации“ замерзшего автомобиля», — рассказал Дмитрий Артюхин корреспонденту агентства.

Он добавил, что если автомобиль все-таки не заводится, стоит прекратить попытки. Если долго поворачивать стартером, он может выйти из строя, а ремонт обойдется в крупную сумму.

В пермском автоцентре «Альфа-Гарант» рекомендуют не оставлять автомобиль зимой на долгое время. Необходимо отключать фары, радио и другие элементы, чтобы не разрядить батарею. «Перед запуском двигателя включите на несколько секунд дальний свет фар. Это „разогреет“ аккумулятор. В морозные дни не оставляйте включенными на долгое время такие потребители как подогрев сидений, стекол, зеркал, и т. п. Если вы заметили, что аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно, проверьте все электрические потребители и устраните возможные утечки тока», — рассказала руководитель отдела продаж «Альфа-Гарант» Юлия Суркина.

Также специалисты рекомендуют пройти диагностику аккумулятора. Техническое обслуживание лучше делать заранее перед началом зимнего сезона, но обратиться в сервис можно и с наступлением холодов. Еще один способ завести автомобиль в морозы — установить систему предпускового подогрева и включать ее перед запуском двигателя.

Ранее автоэксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить все технические жидкости, чтобы с наступлением холодов избежать непредвиденных ситуаций на дорогах.

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Если в морозы автомобиль не заводится, автоэксперты рекомендуют подзарядить аккумулятор от другой машины. Зачастую проблема кроется именно в батарее. После того, как аккумулятор «прикурили», нужно несколько раз покрутить стартером, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Чем холоднее была ночь, тем вероятнее причина именно в разрядившемся АКБ. Поэтому реанимацию автомобиля начинаем с попытки подзарядить вашу батарею от другого автомобиля. Важно проводить эту процедуру правильно и последовательно, но эти правила большинство автовладельцев все-таки знают. После того как вы „прикурили“ автомобиль, включаем зажигание и пробуем пару раз покрутить стартером. Но самый правильный, на мой взгляд, вариант — отогреть машину естественным способом в теплом боксе или обратиться к профессионалам по „реанимации“ замерзшего автомобиля», — рассказал Дмитрий Артюхин корреспонденту агентства. Он добавил, что если автомобиль все-таки не заводится, стоит прекратить попытки. Если долго поворачивать стартером, он может выйти из строя, а ремонт обойдется в крупную сумму. В пермском автоцентре «Альфа-Гарант» рекомендуют не оставлять автомобиль зимой на долгое время. Необходимо отключать фары, радио и другие элементы, чтобы не разрядить батарею. «Перед запуском двигателя включите на несколько секунд дальний свет фар. Это „разогреет“ аккумулятор. В морозные дни не оставляйте включенными на долгое время такие потребители как подогрев сидений, стекол, зеркал, и т. п. Если вы заметили, что аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно, проверьте все электрические потребители и устраните возможные утечки тока», — рассказала руководитель отдела продаж «Альфа-Гарант» Юлия Суркина. Также специалисты рекомендуют пройти диагностику аккумулятора. Техническое обслуживание лучше делать заранее перед началом зимнего сезона, но обратиться в сервис можно и с наступлением холодов. Еще один способ завести автомобиль в морозы — установить систему предпускового подогрева и включать ее перед запуском двигателя. Ранее автоэксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить все технические жидкости, чтобы с наступлением холодов избежать непредвиденных ситуаций на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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