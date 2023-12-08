В ДТП на дороге Кукуштан — Чайковский погиб водитель грузовика

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП Фото:

На дороге Кукуштан — Чайковский в Пермском крае 8 декабря водитель большегруза врезался в другой автомобиль и погиб. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья»

«На 48 километре дороги Кукуштан — Чайковский 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, допустил наезд на стоявший большегруз Mercedes. В результате ДТП водитель Volvo погиб», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным полиции, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств ДТП. Устанавливаются причины смертельной аварии на трассе.

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На дороге Кукуштан — Чайковский в Пермском крае 8 декабря водитель большегруза врезался в другой автомобиль и погиб. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья» «На 48 километре дороги Кукуштан — Чайковский 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, допустил наезд на стоявший большегруз Mercedes. В результате ДТП водитель Volvo погиб», — говорится в посте представителей ведомства. По данным полиции, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств ДТП. Устанавливаются причины смертельной аварии на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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