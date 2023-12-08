В ДТП на дороге Кукуштан — Чайковский погиб водитель грузовика

На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП
На дороге Кукуштан — Чайковский в Пермском крае 8 декабря водитель большегруза врезался в другой автомобиль и погиб. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Прикамья»
«На 48 километре дороги Кукуштан — Чайковский 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, допустил наезд на стоявший большегруз Mercedes. В результате ДТП водитель Volvo погиб», — говорится в посте представителей ведомства.
По данным полиции, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств ДТП. Устанавливаются причины смертельной аварии на трассе.
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