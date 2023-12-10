Германия пообещала Украине сотни тысяч боеприпасов в 2024 году

Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер.
«В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов», — сообщил Бройер в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он отметил, что Германия продолжает наращивать мощность для выпуска снарядов.
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда евро, передает RT. Минобороны Германии отметило, что страна отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot на сумму один миллиард евро.
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