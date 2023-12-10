Германия пообещала Украине сотни тысяч боеприпасов в 2024 году

Бройер: Германия отправит Украине около 200 тысяч боеприпасов в 2024 году
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Карстен Бройер сообщил, что Германия увеличивает мощность производств для выпуска боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер.

«В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов», — сообщил Бройер в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он отметил, что Германия продолжает наращивать мощность для выпуска снарядов.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда евро, передает RT. Минобороны Германии отметило, что страна отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot на сумму один миллиард евро.

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Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер. «В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов», — сообщил Бройер в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Он отметил, что Германия продолжает наращивать мощность для выпуска снарядов. Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда евро, передает RT. Минобороны Германии отметило, что страна отправила Украине противовоздушную систему ПВО Patriot на сумму один миллиард евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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