В Германии нашли слабое место украинской обороны

Отсутствие необходимого количества ПВО у Украины не дает возможность полностью защитить свое воздушное пространство. Об этом рассказал немецкий журналист Гидо Шмидтке.
«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — заявил Шмидтке в эфире немецкого телеканала Die Welt. (заблокирован в РФ)
Журналист отметил, что нехватка ПВО вынуждает Украину использовать имеющиеся системы только на важных военных направлениях. Большая же часть воздушного пространства страны остается без прикрытия.
Ранее США предложили Польше передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Взамен американцы пообещали польской стороне отправку ПВО израильского производства.
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