В Германии нашли слабое место украинской обороны

Die Welt: Украина не защитит воздушное пространство из-за малого количества ПВО
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Слабое место ВСУ — это отсутствие нужного количества ПВО Фото:
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Отсутствие необходимого количества ПВО у Украины не дает возможность полностью защитить свое воздушное пространство. Об этом рассказал немецкий журналист Гидо Шмидтке.

«Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — заявил Шмидтке в эфире немецкого телеканала Die Welt. (заблокирован в РФ)

Журналист отметил, что нехватка ПВО вынуждает Украину использовать имеющиеся системы только на важных военных направлениях. Большая же часть воздушного пространства страны остается без прикрытия.

Ранее США предложили Польше передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Взамен американцы пообещали польской стороне отправку ПВО израильского производства.

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Отсутствие необходимого количества ПВО у Украины не дает возможность полностью защитить свое воздушное пространство. Об этом рассказал немецкий журналист Гидо Шмидтке. «Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — заявил Шмидтке в эфире немецкого телеканала Die Welt. (заблокирован в РФ) Журналист отметил, что нехватка ПВО вынуждает Украину использовать имеющиеся системы только на важных военных направлениях. Большая же часть воздушного пространства страны остается без прикрытия. Ранее США предложили Польше передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Взамен американцы пообещали польской стороне отправку ПВО израильского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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