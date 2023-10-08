В Германии нашли слабое место украинской обороны

Die Welt: Украина не защитит воздушное пространство из-за малого количества ПВО

08 октября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Слабое место ВСУ — это отсутствие нужного количества ПВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие необходимого количества ПВО у Украины не дает возможность полностью защитить свое воздушное пространство. Об этом рассказал немецкий журналист Гидо Шмидтке. «Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — заявил Шмидтке в эфире немецкого телеканала Die Welt. (заблокирован в РФ) Журналист отметил, что нехватка ПВО вынуждает Украину использовать имеющиеся системы только на важных военных направлениях. Большая же часть воздушного пространства страны остается без прикрытия. Ранее США предложили Польше передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Взамен американцы пообещали польской стороне отправку ПВО израильского производства.

Отсутствие необходимого количества ПВО у Украины не дает возможность полностью защитить свое воздушное пространство. Об этом рассказал немецкий журналист Гидо Шмидтке. «Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО», — заявил Шмидтке в эфире немецкого телеканала Die Welt. (заблокирован в РФ) Журналист отметил, что нехватка ПВО вынуждает Украину использовать имеющиеся системы только на важных военных направлениях. Большая же часть воздушного пространства страны остается без прикрытия. Ранее США предложили Польше передать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Взамен американцы пообещали польской стороне отправку ПВО израильского производства.