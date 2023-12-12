В ХМАО возникли проблемы с доставкой Ozon из-за аномальных морозов

Югорчане столкнулись с переносом сроков доставки из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе жители столкнулись с переносом сроков доставки товаров с Ozon. Югорчане связали проблемы с осложненной логистикой на фоне 40-градусных морозов в регионе. О ситуации URA.RU рассказали сами покупатели и подтвердили представители маркетплейса.

«Еще на прошлой недели должен быть прийти заказ. Сначала перенесли на три дня, а потом еще на столько же. Вообще, кстати, впервые сталкиваюсь, чтобы переносили доставку чаще одного раза. Пришел уже только на этой неделе. На пункте [выдачи] обмолвились, якобы тоже заметили, что с морозами начались какие-то проблемы с доставкой», — рассказал агентству один из клиентов.

Представители маркетплейса сообщили URA.RU, что проблемы с доставкой в последние дни действительно наблюдаются. Однако они не массовые. «Несмотря на пиковую загрузку, большинство клиентов Ozon в ХМАО получают свои заказы вовремя. В последние дни сроки доставки отдельных заказов с доставкой в Ханты-Мансийск могут задерживаться из-за погодных условий — мы всегда заранее информируем наших клиентов об этом», — сообщила агентству пресс-служба Ozon.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила цена возврата товаров на Wildberries. Представители маркетплейса тогда пояснили агентству, что сумма может варьироваться от расстояния обратной доставки.