Wildberries объяснил причину высоких цен за возврат товаров для жителей ХМАО

Wildberries: стоимость возврата товаров в ХМАО зависит от пути обратной доставки

01 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Стоимость возврата товаров для жителей ХМАО может зависит от расстояния обратной доставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость возврата товаров на Wildberries для жителей ХМАО может варьироваться от расстояния обратной доставки, сообщили URA.RU представители маркетплейса. Ранее югорчане возмутились, что в отдельных случаях вместо привычных 100 рублей им приходится платить за возврат в два раза больше. «Wildberries не повышала стоимость обратной логистики для клиентов в ХМАО. В случае, если стоимость обратной доставки товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей товаров», — сообщила URA.RU пресс-служба компании в ответ на запрос. До этого жители Нижневартовска заметили, что за возврат отдельных товаров маркетплейс требует платить не 100 рублей, как в большинстве случаев, а 200. Клиенты из Сургута тем временем говорили, что сумма возврата может доходить до 300 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries. Тогда причиной агрессивного поведения женщины стали проблемы с возвратом покупок.

Стоимость возврата товаров на Wildberries для жителей ХМАО может варьироваться от расстояния обратной доставки, сообщили URA.RU представители маркетплейса. Ранее югорчане возмутились, что в отдельных случаях вместо привычных 100 рублей им приходится платить за возврат в два раза больше. «Wildberries не повышала стоимость обратной логистики для клиентов в ХМАО. В случае, если стоимость обратной доставки товаров компенсируется клиентом, она рассчитывается индивидуально в том числе исходя из расстояния транспортировки и особенностей товаров», — сообщила URA.RU пресс-служба компании в ответ на запрос. До этого жители Нижневартовска заметили, что за возврат отдельных товаров маркетплейс требует платить не 100 рублей, как в большинстве случаев, а 200. Клиенты из Сургута тем временем говорили, что сумма возврата может доходить до 300 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница ХМАО захватила пункт выдачи товаров Wildberries. Тогда причиной агрессивного поведения женщины стали проблемы с возвратом покупок.