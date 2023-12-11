11 декабря 2023

Власти ХМАО назначили нового руководителя Сургутской окружной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Заместитель главврача Сургутской окружной больницы пошел на повышение Фото:

Правительство ХМАО назначило главным врачом Сургутской окружной клинической больницы Евгения Краснова. Распоряжение о назначении размещено на официальном сайте властей региона.

«С 1 января 2024 года назначить на должность главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа „Сургутская окружная клиническая больница“ Краснова Евгения Анатольевича. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор», — указано в документе.

Краснов работает в больнице больше 30 лет, замещал главврача Галину Шестакову, которая руководила медучреждением 18 лет. Шестакова покидает пост из-за достижения предельно допустимого возраста. На должность руководителя СОКБ претендовали медики из Лангепаса и Сургутской районной поликлиники.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили руководителей медучреждений округа. 24 главврача переназначены на очередной срок.

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Правительство ХМАО назначило главным врачом Сургутской окружной клинической больницы Евгения Краснова. Распоряжение о назначении размещено на официальном сайте властей региона. «С 1 января 2024 года назначить на должность главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа „Сургутская окружная клиническая больница“ Краснова Евгения Анатольевича. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор», — указано в документе. Краснов работает в больнице больше 30 лет, замещал главврача Галину Шестакову, которая руководила медучреждением 18 лет. Шестакова покидает пост из-за достижения предельно допустимого возраста. На должность руководителя СОКБ претендовали медики из Лангепаса и Сургутской районной поликлиники. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили руководителей медучреждений округа. 24 главврача переназначены на очередной срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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