Из-за лопнувшей трубы и морозов на здании образовалась корка льда (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми дом по улице Крупской из-за аварии на теплосети вторые сутки лишен воды и отопления. Из-за сильных морозов и прорванной трубы в подвале фасад здания буквально покрылся слоем льда.

«Несколько домов по улице Крупской, Гайдара сидят без воды и отопления вторые сутки. На улице средняя температура -30°C. Все покрылось льдом, в подвале, подъезде и в квартирах сырость», — рассказала местная жительница 59.RU.

Жильцы пожаловались, что из-за аварии они уже вторые сутки замерзают в своих квартирах. Максимальная температура в жилье поднимается до +12 градусов, люди вынуждены спать дома в том, в чем выходят на улицу. Из-за лопнувших батарей в подъезде примерзла дверь. Проживающим пришлось открывать ее с помощью лома, выдалбливая лед. Также жильцы пожаловались, что вечером в понедельник 11 декабря дом отключили от электричества.

Как сообщили изданию в «Т Плюс», отопление начали подавать в дом утром 12 декабря. Также там заявили, что следует провести проверку внутридомовых систем, что должна делать УК или ТСЖ. По поводу ситуации с электричеством, в «Пермэнерго» отметили, что отключение света было вынужденным, так как жильцы начали включать обогреватели, что сильно увеличило нагрузку на сеть. Свет должен снова поступить в дом днем 12 декабря.

Фасад дома покрылся льдом 59.RU