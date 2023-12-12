В Сургуте сотрудники МЧС локализовали пожар на СТО в гаражном кооперативе. Видео

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Во время пожара в Сургуте обрушилась кровля СТО Фото:

В Сургуте специальные службы локализовали пожар в автосервисе на территории гаражного комплекса. Об этом сообщили агентству в МЧС по ХМАО.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в автосервисе на территории гаражного кооператива, внутри здания — лакокрасочные материалы и газовые баллоны. Огонь охватил 600 квадратных метров, в ликвидации задействовано более 60 специалистов и 20 единиц техники», — сообщили в МЧС.

По информации от МЧС при пожаре произошло обрушение кровли здания СТО. В автосервисе сильное задымление и высокая температура, пожарные охлаждают баллоны с газом.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в автосервисе. Спецслужбы перекрыли дороги к гаражному комплексу.

Пожар в СТО на территории гаражного комплекса в Сургуте

Автор видео: читатель URA.RU

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В Сургуте специальные службы локализовали пожар в автосервисе на территории гаражного комплекса. Об этом сообщили агентству в МЧС по ХМАО. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в автосервисе на территории гаражного кооператива, внутри здания — лакокрасочные материалы и газовые баллоны. Огонь охватил 600 квадратных метров, в ликвидации задействовано более 60 специалистов и 20 единиц техники», — сообщили в МЧС. По информации от МЧС при пожаре произошло обрушение кровли здания СТО. В автосервисе сильное задымление и высокая температура, пожарные охлаждают баллоны с газом. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте произошел пожар в автосервисе. Спецслужбы перекрыли дороги к гаражному комплексу. Пожар в СТО на территории гаражного комплекса в Сургуте Автор видео: читатель URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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