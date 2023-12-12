12 декабря 2023

В ХМАО группу подельников осудят за воровство труб на 10 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование, преступление
Группа злоумышленников похитила трубы с территории АО «Самотлорнефтегаз» Фото:

В суде рассмотрят уголовное дело по факту кражи трубной продукции с территории АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске. Преступная группа, состоящая из трех человек, с помощью подложных документов похитила продукцию предприятия на сумму более 10 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 участников организованной преступной группы. Участники преступной группы на контрольно-пропускных пунктах месторождения представлялись работниками подрядной организации, имеющей право въезда на данную территорию», — сообщили на сайте ведомства. Злоумышленники использовали ненастоящие регистрационные знаки на грузовых автомобилях и предоставляли поддельные путевые листы. Это позволило им беспрепятственно вывезти похищенное.

Полиция задержала обвиняемых при попытке продажи украденного. Сумма ущерба для предприятия составила свыше 10 млн рублей. Преступников обвиняют в краже, совершенной группой людей в особо крупном размере, а также в использовании поддельных документов. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.

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В суде рассмотрят уголовное дело по факту кражи трубной продукции с территории АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске. Преступная группа, состоящая из трех человек, с помощью подложных документов похитила продукцию предприятия на сумму более 10 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 участников организованной преступной группы. Участники преступной группы на контрольно-пропускных пунктах месторождения представлялись работниками подрядной организации, имеющей право въезда на данную территорию», — сообщили на сайте ведомства. Злоумышленники использовали ненастоящие регистрационные знаки на грузовых автомобилях и предоставляли поддельные путевые листы. Это позволило им беспрепятственно вывезти похищенное. Полиция задержала обвиняемых при попытке продажи украденного. Сумма ущерба для предприятия составила свыше 10 млн рублей. Преступников обвиняют в краже, совершенной группой людей в особо крупном размере, а также в использовании поддельных документов. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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