В ХМАО группу подельников осудят за воровство труб на 10 миллионов рублей

13 декабря 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Группа злоумышленников похитила трубы с территории АО «Самотлорнефтегаз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суде рассмотрят уголовное дело по факту кражи трубной продукции с территории АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске. Преступная группа, состоящая из трех человек, с помощью подложных документов похитила продукцию предприятия на сумму более 10 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 участников организованной преступной группы. Участники преступной группы на контрольно-пропускных пунктах месторождения представлялись работниками подрядной организации, имеющей право въезда на данную территорию», — сообщили на сайте ведомства. Злоумышленники использовали ненастоящие регистрационные знаки на грузовых автомобилях и предоставляли поддельные путевые листы. Это позволило им беспрепятственно вывезти похищенное. Полиция задержала обвиняемых при попытке продажи украденного. Сумма ущерба для предприятия составила свыше 10 млн рублей. Преступников обвиняют в краже, совершенной группой людей в особо крупном размере, а также в использовании поддельных документов. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.

В суде рассмотрят уголовное дело по факту кражи трубной продукции с территории АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовске. Преступная группа, состоящая из трех человек, с помощью подложных документов похитила продукцию предприятия на сумму более 10 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО. «Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 участников организованной преступной группы. Участники преступной группы на контрольно-пропускных пунктах месторождения представлялись работниками подрядной организации, имеющей право въезда на данную территорию», — сообщили на сайте ведомства. Злоумышленники использовали ненастоящие регистрационные знаки на грузовых автомобилях и предоставляли поддельные путевые листы. Это позволило им беспрепятственно вывезти похищенное. Полиция задержала обвиняемых при попытке продажи украденного. Сумма ущерба для предприятия составила свыше 10 млн рублей. Преступников обвиняют в краже, совершенной группой людей в особо крупном размере, а также в использовании поддельных документов. Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.