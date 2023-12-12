12 декабря 2023

Горводоканал Сургута предупредил об ухудшении качества воды из-за пожара на СТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Ухудшение качества воды ожидается в пяти микрорайонах Фото:

Горводоканал Сургута предупредил об ухудшении качества воды в пяти микрорайонах из-за пожара на СТО в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГВК.

«В связи с тушением пожара вечером 12.12.2023 в 33 микрорайоне пожарные службы производили забор воды из сети, на пожарных гидрантах улицам Быстринская и Островского. Из-за изменения гидравлических режимов на сетях водоснабжения возможно ухудшение качества воды в микрорайонах 20А,31,32,33,34, а также в поселке Звездный по улицам Андреевский заезд, Индустриальная, Трубная и Производственная», — сообщили в водоканале.

Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала.

Ранее URA.RU сообщало, что в гаражном кооперативе Сургута произошел пожар. На борьбу с огнем прибыло 60 человек пожарной охраны. Для тушения привлекалось 20 спецавтомобилей.

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Горводоканал Сургута предупредил об ухудшении качества воды в пяти микрорайонах из-за пожара на СТО в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГВК. «В связи с тушением пожара вечером 12.12.2023 в 33 микрорайоне пожарные службы производили забор воды из сети, на пожарных гидрантах улицам Быстринская и Островского. Из-за изменения гидравлических режимов на сетях водоснабжения возможно ухудшение качества воды в микрорайонах 20А,31,32,33,34, а также в поселке Звездный по улицам Андреевский заезд, Индустриальная, Трубная и Производственная», — сообщили в водоканале. Если жители столкнулись с проблемой ухудшения качества воды, то им необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу ГВК. Сделать это можно двумя способами: по телефону 45-65-44 или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте горводоканала. Ранее URA.RU сообщало, что в гаражном кооперативе Сургута произошел пожар. На борьбу с огнем прибыло 60 человек пожарной охраны. Для тушения привлекалось 20 спецавтомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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