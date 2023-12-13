Пермские депутаты после споров решили потратить 600 млн на ремонт фасадов

13 декабря 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Перми продолжат капитальный ремонт фасадов домов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы депутаты после непродолжительных споров поддержали проект решения о выделении дополнительных средств на ремонт в краевой столице фасадов домов. Речь о сумме в 600 млн рублей. На эти средства за период с 2024 по 2026 годы планируют привести в порядок фасады нескольких десятков зданий. «Планируется привести в нормативное состояние 68 домов со стороны въездов в город. С восточной стороны по улицам Уинская и Старцева, а также со стороны западной части на улицах Мира и Шоссе Космонавтов. В пешеходной части это улица Ленина и Петропавловская и возле стелы „Город трудовой доблести“ это улицы Сибирская и Чернышевского. После совещания у губернатора Пермского края мэрии поручено предусмотреть в бюджете годов финансирование в размере 600 млн рублей — по 200 млн рублей ежегодно» — сообщил на заседании комитета начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков. Некоторые члены комитета по городскому хозяйству выразили сомнения в том, что целесообразно планировать ремонт еще почти семи десятков фасадов. Депутаты напомнили, что на сегодня в Перми еще не закончили приводить в порядок фасады домов, которые включены в план ремонта к юбилею города. Также члены комитета отметили, что помимо трат на наведение лоска, имеются более приоритетные задачи, в том числе — социальные проекты. Но в итоге на голосовании проект решения о выделении дополнительных средств народные избранники поддержали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы депутаты после непродолжительных споров поддержали проект решения о выделении дополнительных средств на ремонт в краевой столице фасадов домов. Речь о сумме в 600 млн рублей. На эти средства за период с 2024 по 2026 годы планируют привести в порядок фасады нескольких десятков зданий. «Планируется привести в нормативное состояние 68 домов со стороны въездов в город. С восточной стороны по улицам Уинская и Старцева, а также со стороны западной части на улицах Мира и Шоссе Космонавтов. В пешеходной части это улица Ленина и Петропавловская и возле стелы „Город трудовой доблести“ это улицы Сибирская и Чернышевского. После совещания у губернатора Пермского края мэрии поручено предусмотреть в бюджете годов финансирование в размере 600 млн рублей — по 200 млн рублей ежегодно» — сообщил на заседании комитета начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков. Некоторые члены комитета по городскому хозяйству выразили сомнения в том, что целесообразно планировать ремонт еще почти семи десятков фасадов. Депутаты напомнили, что на сегодня в Перми еще не закончили приводить в порядок фасады домов, которые включены в план ремонта к юбилею города. Также члены комитета отметили, что помимо трат на наведение лоска, имеются более приоритетные задачи, в том числе — социальные проекты. Но в итоге на голосовании проект решения о выделении дополнительных средств народные избранники поддержали.