10 сентября 2025

Пермские санатории вошли в топ-7 самых популярных курортов России

В среднем сутки проживания в пермских здравницах стоят 7,2 тысячи рублей
Осенью 2025 года санатории Пермского края заняли седьмое место среди самых популярных направлений России для оздоровительного туризма. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

«Пермский край вошел в топ-7 самых популярных мест для оздоровления осенью. Средняя стоимость ночи в санаториях региона составила 7,2 тысячи рублей. При этом туристы приезжают в край в среднем на 6 дней», — сказано в сообщении.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных о бронировании российских санаториев. Чаще всего покупают путевки в здравницы Краснодарского края, где средняя стоимость суточного проживания составляет 12,6 тысячи рублей. На втором месте по популярности — курорты Ставропольского края (15,6 тысячи рублей). Замыкают тройку лидеров санатории Крыма (11,3 тысячи рублей).

Также аналитики выяснили, что дешевле всего отдыхать на курортах Пензенской области, так как там в среднем сутки стоят 3,9 тысячи рублей. Затем идут санатории Ивановской области (4,1 тысячи рублей). Чуть дороже здравницы Владимирской области (4,4 тысячи рублей).

