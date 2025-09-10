10 сентября 2025

В Соликамске начали включать отопление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тепло пришло в батареи
Тепло пришло в батареи Фото:

Глава Соликамска в Пермском крае Александр Русанов отчитался о старте отопительного сезона. По его словам, батареи уже становятся теплыми в социальных объектах.

«Все 11 соликамских котельных готовы к работе. Запускаем теплоноситель на объекты социальной инфраструктуры», — написал Русанов в соцсетях.

В квартиры жителей города тепло придет по стандартному графику. Для этого среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов тепла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Соликамска в Пермском крае Александр Русанов отчитался о старте отопительного сезона. По его словам, батареи уже становятся теплыми в социальных объектах. «Все 11 соликамских котельных готовы к работе. Запускаем теплоноситель на объекты социальной инфраструктуры», — написал Русанов в соцсетях. В квартиры жителей города тепло придет по стандартному графику. Для этого среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...