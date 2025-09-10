В Соликамске начали включать отопление

Тепло пришло в батареи
Глава Соликамска в Пермском крае Александр Русанов отчитался о старте отопительного сезона. По его словам, батареи уже становятся теплыми в социальных объектах.
«Все 11 соликамских котельных готовы к работе. Запускаем теплоноситель на объекты социальной инфраструктуры», — написал Русанов в соцсетях.
В квартиры жителей города тепло придет по стандартному графику. Для этого среднесуточная температура на улице в течение пяти дней не должна превышать восьми градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!