10 сентября 2025

Новое здание Пермской галереи музейщики еще не получили

Юлия Тавризян ждет документов от властей
Руководство Пермской художественной галереи пока не получило акта о вводе нового здания в эксплуатацию. Поэтому пока музейщики не могут начать переезд или еще что-то делать на новой площадке. Об этом рассказала директор галереи Юлия Тавризян.

«Как только мы получим акт ввода здания и нам его передадут, мы тут же начнем. То есть мы — на низком старте. Мы готовы в любой момент», — ответила она на вопрос о начале переезда музея в интервью порталу «В курсе.ру».

Ранее власти анонсировали открытие первых выставок в новом помещении уже этой осенью. В правительстве сообщали, что рабочие начали устанавливать экспозиционное оборудование. 

