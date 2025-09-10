Новое здание Пермской галереи музейщики еще не получили

Руководство Пермской художественной галереи пока не получило акта о вводе нового здания в эксплуатацию. Поэтому пока музейщики не могут начать переезд или еще что-то делать на новой площадке. Об этом рассказала директор галереи Юлия Тавризян.
«Как только мы получим акт ввода здания и нам его передадут, мы тут же начнем. То есть мы — на низком старте. Мы готовы в любой момент», — ответила она на вопрос о начале переезда музея в интервью порталу «В курсе.ру».
Ранее власти анонсировали открытие первых выставок в новом помещении уже этой осенью. В правительстве сообщали, что рабочие начали устанавливать экспозиционное оборудование.
