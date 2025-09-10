Приставы списали пермякам полмиллиарда кредитов

Приставы Пермского края списали жителям долги по кредитам на 525 млн рублей. Но это касается только участников спецоперации, рассказали в ведомстве.
«525 млн рублей кредиторской задолженности списали судебные приставы Прикамья участникам СВО. Прекращено 7 051 исполнительное производство в отношении 2 214 участников специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются, если человек заключил контракт на службу в армии на срок более года. Такое правило распространяется на тех, кто ушел служить с 1 декабря 2024 года. При этом сумма долга не должна превышать 10 млн рублей.
