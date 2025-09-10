10 сентября 2025

Приставы списали пермякам полмиллиарда кредитов

Приставы Пермского края списали бойцам СВО долги по кредитам на 525 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы избавили от долгов бойцов СВО
Приставы избавили от долгов бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приставы Пермского края списали жителям долги по кредитам на 525 млн рублей. Но это касается только участников спецоперации, рассказали в ведомстве.

«525 млн рублей кредиторской задолженности списали судебные приставы Прикамья участникам СВО. Прекращено 7 051 исполнительное производство в отношении 2 214 участников специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются, если человек заключил контракт на службу в армии на срок более года. Такое правило распространяется на тех, кто ушел служить с 1 декабря 2024 года. При этом сумма долга не должна превышать 10 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приставы Пермского края списали жителям долги по кредитам на 525 млн рублей. Но это касается только участников спецоперации, рассказали в ведомстве. «525 млн рублей кредиторской задолженности списали судебные приставы Прикамья участникам СВО. Прекращено 7 051 исполнительное производство в отношении 2 214 участников специальной военной операции», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются, если человек заключил контракт на службу в армии на срок более года. Такое правило распространяется на тех, кто ушел служить с 1 декабря 2024 года. При этом сумма долга не должна превышать 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...