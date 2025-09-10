Обновлено: женщина и ее внучка найдены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили URA.RU ГУ МВД по Пермскому краю.
В Пермском крае сутки не могут выйти из леса пенсионерка и ее шестилетняя внучка. Они заблудились около деревни Велва-База Кудымкарского округа. Власти объявили сбор волонтеров для поисков.
«Срочно нужны добровольцы для поиска женщины и девочки 6 лет, которые ушли утром 10 сентября в лес близ д. Велва- База и до настоящего времени не вернулись. Нужна помощь волонтеров на автомобилях большой проходимости и квадроциклах», — говорится на странице администрации округа.
Ранее URA.RU рассказывало, как 82-летняя пенсионерка сутки плутала по лесу. Она заблудилась, когда пошла за грибами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!