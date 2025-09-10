В Перми школьницу убивает неизвестная болезнь

В Пермском крае врачи не могут разгадать причины странной болезни, которой страдает девятилетняя Ксения. Она родилась вполне здоровой, но четыре года назад начала хромать, потом ее перестали слушаться пальцы на руке, теперь девочке стало сложно разговаривать. Медики и родители Ксюши надеются только на дорогое генетическое исследование, которое может помочь понять причину недуга.
«Четыре года мама водит Ксюшу по врачам, но все безуспешно. Ранее неравнодушные люди и команда фонда „Дедморозим“ помогли Ксюше сдать анализ — „Полное секвенирование экзома“. Но и он не дал результатов. Теперь врач-генетик назначил девочке „Полное секвенирование генома“», — рассказали URA.RU в фонде.
Полное секвенирование генома позволяет получить практически полную генетическую информацию о человеке. Анализ должен помочь обнаружить причину заболевания и придумать подходящее лечение. Однако анализ этот платный — 95 800 рублей. Фонд «Дедморозим» собирает средства для Ксении на своем сайте.
