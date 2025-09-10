Пермские студенты больше всего летом заработали на фасовке

Фасовать товары по коробкам - прибыльно
В Пермском крае летом студентам самые большие зарплаты предлагали на позиции фасовщика. Молодые люди могли заработать более 100 тысяч рублей в месяц.
В Пермском крае самые высокие средние предлагаемые зарплаты для студентов зафиксированы на позиции фасовщика (102 500 рублей в месяц», — говорится в исследовании «Авито работы». Его цитирует ТАСС.
Между тем, в Свердловской и Тюменской областях студентам летом больше всего платили на работе курьером (83 600 и 91 205 рублей в месяц), а в Челябинской области — мойщикам (74 530 рублей в месяц).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!