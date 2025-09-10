Как не ошибиться при выборе жилого комплекса и квартиры в Перми

Перед покупкой недвижимости пермякам рекомендуют обращать внимание на количество соседей и строительные материалы, из которых сделаны стены. Лучше выбирать те жилые комплексы, где на этаже не более восьми квартир, об этом URA.RU рассказал руководитель пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов.
«Многое зависит от целей покупателя. Для кого вы берете квартиру: для себя, ребенка или для аренды? Если для себя, то я всегда обращаю внимание на количество квартир на этаже. Если их 6-8 — нормально. Если меньше — еще лучше. А если, наоборот, больше, стоит задуматься. Например, в 16-этажном доме с двумя лифтами, в котором 15 квартир на этаже, придется стоять в огромных очередях, чтобы уехать вниз или вверх», — сообщил агент по недвижимости.
Также стоит обращать внимание на расположение квартиры. Лучше выбирать угловые варианты. С одной стороны может быть расположен лестничный марш. Так, по сторонам вместо двух соседей будет только один. Кроме этого, можно рассмотреть жилье на последнем этаже или на втором, если на первом находятся коммерческие помещения. Так, будет меньше соседей сверху и снизу.
Еще один момент, на который надо обращать внимание — материал межквартирных стен. Бюджетные жилые комплексы строят из пазогребневых плит, которые не обеспечивают никакую шумоизоляцию. Это нужно учитывать при покупке жилья, добавил Александр Леонов.
Ранее URA.RU опубликовало большое интервью с агентом по недвижимости. В нем Александр Леонов рассказал, как молодежи купить квартиру, реально ли получить жилье без первоначального взноса и когда выгоднее продавать недвижимость.
