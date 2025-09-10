10 сентября 2025

Данные о чистом воздухе в Перми вызвали сомнение у прокуратуры

Данные о состоянии воздуха в Перми могут быть неверными. Дело в том, что посты наблюдения, которые отслеживают уровень загрязнения, находятся в зоне высотной застройки и в окружении деревьев. Это влияет на достоверность исследований, пояснили в природоохранной прокуратуре.

«Природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности Пермского филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При осмотре постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха установлено, что некоторые из них окружены деревьями, а также высотной многоквартирной застройкой, что влияет на достоверность мониторинга уровня загрязнения», — сообщает прокуратура Пермского каря в Telegram.

Главе пермского филиала Росгидромета внесено представление. Все нарушения должны быть устранены.

