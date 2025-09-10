10 сентября 2025

Известный пермский шеф-повар расширил бизнес

Пермский шеф-повар Ежов открыл новое заведение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый проект открылся в техническом режиме
Новый проект открылся в техническом режиме Фото:

Ресторатор и шеф-повар Александр Ежов открыл новое заведение в Перми. Лаундж «Сая» расположен рядом с его первым рестораном, который ранее назывался «Гедонист». Об этом сказано в telegram-канале заведения.

«Тихо открываемся в техническом режиме. Знакомьтесь — лаундж „Сая“. Новый проект от команды Александра Ежова», — сказано в сообщении. Уточняется, что в заведении будут подавать фирменные блюда и напитки.

Александр Ежов работал шеф-поваром ресторанов Les Marches, La Bottega и Interview. Но в 2023 году решил открыть собственное заведение под названием «Гедонист». В ресторане были замечены местные и федеральные чиновники. В августе 2025 года Ежову пришлось переименовать свое заведение. Оно стало называться «Ресторан Ежова А.»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ресторатор и шеф-повар Александр Ежов открыл новое заведение в Перми. Лаундж «Сая» расположен рядом с его первым рестораном, который ранее назывался «Гедонист». Об этом сказано в telegram-канале заведения. «Тихо открываемся в техническом режиме. Знакомьтесь — лаундж „Сая“. Новый проект от команды Александра Ежова», — сказано в сообщении. Уточняется, что в заведении будут подавать фирменные блюда и напитки. Александр Ежов работал шеф-поваром ресторанов Les Marches, La Bottega и Interview. Но в 2023 году решил открыть собственное заведение под названием «Гедонист». В ресторане были замечены местные и федеральные чиновники. В августе 2025 года Ежову пришлось переименовать свое заведение. Оно стало называться «Ресторан Ежова А.»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...