Известный пермский шеф-повар расширил бизнес

Ресторатор и шеф-повар Александр Ежов открыл новое заведение в Перми. Лаундж «Сая» расположен рядом с его первым рестораном, который ранее назывался «Гедонист». Об этом сказано в telegram-канале заведения.
«Тихо открываемся в техническом режиме. Знакомьтесь — лаундж „Сая“. Новый проект от команды Александра Ежова», — сказано в сообщении. Уточняется, что в заведении будут подавать фирменные блюда и напитки.
Александр Ежов работал шеф-поваром ресторанов Les Marches, La Bottega и Interview. Но в 2023 году решил открыть собственное заведение под названием «Гедонист». В ресторане были замечены местные и федеральные чиновники. В августе 2025 года Ежову пришлось переименовать свое заведение. Оно стало называться «Ресторан Ежова А.»
