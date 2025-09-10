10 сентября 2025

Как выглядит микрорайон Перми, где снесут старые дома. Фоторепортаж

В Перми недалеко от нового зоопарка снесут старые дома
© Служба новостей «URA.RU»
В Индустриальном районе Перми снесут старые дома
В Индустриальном районе Перми снесут старые дома Фото:

В Перми недалеко от нового зоопарка снесут старые жилые дома. Они находятся в Индустриальном районе. О расселении жильцов и сносе построек сообщал депутат законодательного собрания Прикамья, глава комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов. URA.RU съездило и посмотрело как выглядит один из старейших микрорайонов Перми сейчас, до сноса домов.

