В Индустриальном районе Перми снесут старые дома
В Перми недалеко от нового зоопарка снесут старые жилые дома. Они находятся в Индустриальном районе. О расселении жильцов и сносе построек сообщал депутат законодательного собрания Прикамья, глава комитета по развитию инфраструктуры Павел Черепанов. URA.RU съездило и посмотрело как выглядит один из старейших микрорайонов Перми сейчас, до сноса домов.
