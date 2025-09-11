Пермяк выловил в реке жадную рыбу-матрешку. Фото

Пермский рыбак выловил щуку с десятком карасей внутри
Внутри рыбы пермяк нашел необычную «начинку»
Внутри рыбы пермяк нашел необычную «начинку»

Житель Перми Вячеслав Мехеда выловил жадную щуку. Внутри рыбы было более десяти небольших карасей. Фото улова рыбак опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

«Жадная щука. Ловил в Каме. Поймал на колеблющуюся блесну», — поделился Вячеслав с другими рыбаками.

На фото пермяки признали, что в животе у щуки были караси. Некоторые удивились, где рыба нашла такое большое количество карасей в Каме, но другие предположили, что она плавала за ними в Сюзьву или в сторону Нытвы.

