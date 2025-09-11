Внутри рыбы пермяк нашел необычную «начинку»
Житель Перми Вячеслав Мехеда выловил жадную щуку. Внутри рыбы было более десяти небольших карасей. Фото улова рыбак опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».
«Жадная щука. Ловил в Каме. Поймал на колеблющуюся блесну», — поделился Вячеслав с другими рыбаками.
На фото пермяки признали, что в животе у щуки были караси. Некоторые удивились, где рыба нашла такое большое количество карасей в Каме, но другие предположили, что она плавала за ними в Сюзьву или в сторону Нытвы.
Столько карасей съела щука пока не попалась на удочку рыбака
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!