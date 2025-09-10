Суд вынес приговор организатору схемы с «Пушкинской картой» в Пермском крае

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор учредителю коммерческой организации, похитившему более 11,7 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Культура» через фиктивные мероприятия по «Пушкинской карте». Об этом сообщает региональный следком.
«Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 30-летнего учредителя и генерального директора коммерческой организации. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в telegram-канале регионального СК.
Следствием и судом установлено, что с июня 2022 года по январь 2024 года обвиняемый, находясь в Бардымском муниципальном районе, занимался реализацией билетов на 10 культурно-развлекательных мероприятий по «Пушкинской карте», которые фактически не проводились. Используя данную схему, он похитил из бюджета Российской Федерации 11,4 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта «Культура».
Помимо этого, мужчина также похитил более 300 тысяч рублей, принадлежащие одному из банков. В ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил часть причиненного ущерба. Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
