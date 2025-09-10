10 сентября 2025

Заморозки ударят по пермякам в выходные

В Пермском крае синоптики прогнозируют заморозки. Это произойдет в ночь с 12 на 13 сентября.

«По данным Пермского ЦГМС, ночью 12-13 сентября местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — рассказали журналистам в МЧС. В ведомстве обращают внимание водителей на необходимость быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что арктический воздух принесет в Пермский край похолодание. Но метеорологи обещают, что после установится сухая и солнечная погода, которая продержится до 18 сентября. 

