Пермяк рыбачил с гидом
Житель Перми и известный рыбак Рафаэль Рахматуллин выловил в реке огромного судака. Фотографией улова он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Интересно было посмотреть, что такое рыбалка с гидом. Задача была поймать несколько рыб и „завалить“ зачетного как Даня говорит „Барсика“. Охота на пелагического судака получилась динамичной и не скучной. Много поклевок, много сходов», — признался Рафаэль.
Он также сказал, что ему было интересно рыбачить с гидом. Вес пойманной рыбы Рафаэль не раскрыл.
Судак, которого выловил Рафаэль
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!