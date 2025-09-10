10 сентября 2025

Пермяк поймал огромного судака. Фото

Пермяк рыбачил с гидом
Пермяк рыбачил с гидом Фото:

Житель Перми и известный рыбак Рафаэль Рахматуллин выловил в реке огромного судака. Фотографией улова он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Интересно было посмотреть, что такое рыбалка с гидом. Задача была поймать несколько рыб и „завалить“ зачетного как Даня говорит „Барсика“. Охота на пелагического судака получилась динамичной и не скучной. Много поклевок, много сходов», — признался Рафаэль.

Он также сказал, что ему было интересно рыбачить с гидом. Вес пойманной рыбы Рафаэль не раскрыл.

Судак, которого выловил Рафаэль
Судак, которого выловил Рафаэль
Фото:

