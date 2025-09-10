Пермский край ждет солнечная неделя после кратковременного похолодания

Арктический воздух принесет в Пермский край похолодание до +10 градусов и ночные заморозки. Затем на территории региона установится сухая и солнечная погода до 18 сентября, сообщают метеорологи.
«В четверг, 11 сентября, на Урал, в первую очередь в Зауралье, с северо-восточным ветром поступит порция арктического воздуха с севера Западной Сибири. Заток холода происходит по периферии усиливающегося антициклона с центром над Республикой Коми. Этот антициклон в последующие дни будет смещаться на юго-запад и обеспечит в Пермском крае, как и на значительной части Европейской России, несколько дней сухой и в основном солнечной погоды вплоть до 18 сентября», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления».
Но пока антициклон несет похолодание — в четверг днем по краю прогнозируется от +10…+11 градусов на востоке территории до +15…+16 градусов на западе и северо-западе, в Перми +13…+15 градусов. Ночь на пятницу, 12 сентября, ожидается холодной с вероятными заморозками на востоке края, в Перми может быть +2…+4 градусов. Днем тоже еще достаточно прохладно, +12…+17 градусов по краю и +14…+16 градусов в Перми.
В выходные дни антициклон достигнет стадии максимального развития, но воздушная масса в нем будет прогреваться медленно. Поэтому дневная максимальная температура воздуха составит +16…+21 градусов по краю, в Перми +18…+20 градусов, а ночи останутся холодными с температурой +3..+8 градусов (но могут быть и заморозки на юго-востоке края в ночь на субботу).
Ранее URA.RU рассказывало, что с субботы, 13 сентября, в Пермском крае ожидается наступление бабьего лета. Однако ночные температуры значительно понизятся: 12–13 сентября ожидаются минимальные значения в диапазоне 0…+5 градусов, возможны первые заморозки почвы, а на востоке края — и в воздухе.
