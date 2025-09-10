10 сентября 2025

Фестиваль фейерверков в Перми остановит движение машин. Карта

В Кировском районе Перми 13 сентября пройдет масштабный фестиваль фейерверков «Симфония огня». Из-за него будет закрыто движение транспорта, сообщили в минтрансе Пермского края.

«По улицам Ласьвинской (от Закамской до Кировоградской) и Кировоградской (от Адмирала Нахимова до Федосеева) с 18:00 до 23:59 13 сентября будет полностью прекращено движение транспорта», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. 12 сентября с 19:00 на этих улицах будет запрещена остановка и парковка машин.

Фестиваль фейерверков «Симфония огня» ежегодно проводился в Перми на средства порохового завода. Несколько лет назад организаторы сообщили о его прекращении из-за отсутствия финансирования.

Схема перекрытия дорог
Схема перекрытия дорог
Фото:

