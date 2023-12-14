Риелтор Кушнова: Самые дешевые квартиры продаются в трех районах Челябинска

В рейтинге самого дешевого жилья лидируют районы Ленинский, ЧМЗ и ЧТЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые дешевые квартиры на вторичном рынке можно приобрести в наименее экологичных районах города, где присутствуют промышленные предприятия. В тройку лидеров по данному показателю входят Металлургический, Ленинский и Тракторозаводской районы. Данную недвижимость там можно приобрести по цене от 76 до 88 тысяч рублей за квадратный метр, сообщила URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске самое дешевое жилье расположено в районах, где функционируют заводы, где не очень хорошая экология. В тройку лидеров по данному показателю входят Металлургический, Ленинский и Тракторозаводской районы. Жилье на вторичном рынке там можно купить по 76 тысяч, 87 тысяч и 88 тысяч рублей за квадратный метр соответственно», — рассказала Кушнова.

Как отметила риелтор, первое место в рейтинге дешевого жилья занимает ЧМЗ. В районе не очень хорошая экология, есть заводы. При этом имеется в наличии вся необходимая инфраструктура для проживания, рядом расположены Каштакский бор, немецкий квартал, транспортная развязка и трасса М-5. Второе место у Ленинского района, в котором есть парки, набережные, рядом находятся ж/д вокзал и автодорога Меридиан, работают крупные ТРК «Алмаз», «Леруа Мерлен». Низкие цены объясняются наличием действующих заводов. Тройку лидеров замыкает Тракторозаводской район. В районе функционирует завод ЧТЗ. Также в районе есть парки, скверы, новые микрорайоны, много высоток и строящегося жилья.

На четвертом месте в рейтинге самого дешевого жилья находится Курчатовский район, где квартиры продаются по 90 тысяч рублей за квадратный метр. На территории нет заводов, воздух чище, чем в некоторых других районах города. Далее следует Калининский район, жилье на вторичном рынке там можно купить за 95 тысяч рублей за квадрат. Такую цену придется заплатить за отсутствие производственных предприятий, развитую инфраструктуру и близкое к центру расположение.

Дороже всего квартиры на вторичном рынке по версии Кушновой стоят Советском и Центральном районах. Вторичные квартиры в Советском районе продаются по 98 тысяч рублей за квадратный метр. Там нет заводов, много пляжей, театров, парков и мало высотных зданий. Самые дорогие квартиры продаются в Центральном районе — по 140 тысяч рублей за квадратный метр. Столько будет стоить отсутствие в районе заводов, транспортная доступность и развитая инфраструктура, включающая набережную реки Миасс и городской бор.

Наиболее дорогие квартиры продаются в районах, на территории которых нет заводов, там развита инфраструктура, есть парки и Крупные ТРК Инфографика: URA.RU

Самые дешевые квартиры в Челябинске можно приобрести в Металлургическом, Ленинском и Тракторозаводском районах Инфографика: URA.RU

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Челябинске можно купить в наименее экологичных районах города, где присутствуют промышленные предприятия Инфографика: URA.RU