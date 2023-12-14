Дмитрий Кощенко отчитался перед думой ХМАО Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко приукрасил свой отчет о развитии города перед депутатами думы ХМАО. В его презентацию попали объекты, которые будут сданы с нарушением сроков строительства: детский сад и центр боевых искусств, сообщает журналист URA.RU, присутствовавший на заседании заксобрания.

«При подготовке видеопрезентации пиарщики мэра Нижневартовска использовали ряд проблемных объектов. Детский сад в 21 микрорайоне по первоначальному контракту должны были сдать в сентябре 2023 года, однако на слайдах заметно, что стройка в самом разгаре. О том, что сроки строительства ЦБИ сдвигались, ранее сообщалось на страницах мэрии в соцсетях», — передает журналист.

Также градоначальник отчитался о завершении возведения биатлонного стрельбища. Кощенко заявил, что подрядчик оповестил мэрию об окончании работ на объекте 24 ноября, а общественная приемка запланирована на 26 декабря. Однако телеканал муниципальных властей «Самотлор» 8 декабря опубликовал в своем telegram-канале пост о том, что подрядчик задерживает поставку осветительных опор.

При этом ряд собеседников агентства сомневается, что этот биатлонный центр удастся запустить. «Принимать стрельбище должна будет Росгвардия, у которой неизбежно возникнут вопросы об отсутствии антирикошетного барьера — неподалеку от базы находятся дачи и кусты скважин, где работают местные нефтяники, которые рискуют поймать шальную пулю», — сообщает инсайдер. Мэрия в ответ на запрос журналиста URA.RU сообщала, что вместо покрытия на стрельбище оборудовали земляной вал.

Иногородние депутаты не заметили подвох в презентации и высоко оценили отчет Кощенко. Нижневартовские парламентарии отнеслись более прохладно: Владимир Зиновьев посетовал на распространение ларьков, портящих облик городских улиц, а председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий поинтересовался, когда градоначальник планирует наладить работу проблемного строительного блока, регулярно срывающего сроки и допускающего нарушения в конкурсной документации. В ответ мэр заявил, что не понимает такого количества претензий. В спор был вынужден вмешаться спикер югорской думы Борис Хохряков, заметив, что отчет главы не подразумевает прений.

Ранее URA.RU писало о том, что депутатам думы ХМАО пришлось отредактировать вопросы Кощенко. Это было решено сделать после внушения внутриполитического блока, запретившего выносить на публику конфликты в преддверии выборов президента РФ.