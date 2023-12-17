В ХМАО отсутствует механизм поддержки застройщиков соцобъектов

В Совете Федерации во время мониторинга выявили проблему по вопросу поддержки застройщиков при строительстве социальных объектов в ряде регионов. Согласно анализу, в перечень субъектов РФ, где отсутствует необходимый механизм вошел Ханты-Мансийский автономный округ.
«Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации провел мониторинг реализации положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в 76 субъектах. Анализ выявил отсутствие механизмов поддержки застройщиков при строительстве социальных объектов в некоторых субъектах, например ХМАО», — передают «Ведомости» итоги мониторинга.
Наряду с Югрой, в перечень вошли Новосибирская, Псковская, Ярославская области, Забайкальский и Приморский край. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что проблема будет решена за счет финансовой поддержки в виде дешевых кредитов, особенно там, где нужно стимулировать стройку. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин пообещал исправить ситуацию к первому полугодию 2024 года.
Строительные компании ХМАО также смогут рассчитывать на продление антикризисных мер поддержки из-за подорожания стройматериалов. В частности, застройщики могут экономить время и деньги на проведение экспертиз в случае увеличения стоимости. В течение двух недель такая экспертиза должна проводиться бесплатно.
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