В ХМАО отсутствует механизм поддержки застройщиков соцобъектов

Минстрой обещает решить проблему в первом полугодии 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Совете Федерации во время мониторинга выявили проблему по вопросу поддержки застройщиков при строительстве социальных объектов в ряде регионов. Согласно анализу, в перечень субъектов РФ, где отсутствует необходимый механизм вошел Ханты-Мансийский автономный округ.

«Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации провел мониторинг реализации положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в 76 субъектах. Анализ выявил отсутствие механизмов поддержки застройщиков при строительстве социальных объектов в некоторых субъектах, например ХМАО», — передают «Ведомости» итоги мониторинга.

Наряду с Югрой, в перечень вошли Новосибирская, Псковская, Ярославская области, Забайкальский и Приморский край. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что проблема будет решена за счет финансовой поддержки в виде дешевых кредитов, особенно там, где нужно стимулировать стройку. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин пообещал исправить ситуацию к первому полугодию 2024 года.

Строительные компании ХМАО также смогут рассчитывать на продление антикризисных мер поддержки из-за подорожания стройматериалов. В частности, застройщики могут экономить время и деньги на проведение экспертиз в случае увеличения стоимости. В течение двух недель такая экспертиза должна проводиться бесплатно.